Wieder Vandalismus in der Innenstadt von Mittweida

Aus dem Stadtmodell an der Quergasse "wurden sieben Bäume herausgebrochen und aus dem an der Kirchstraße einer", so die Pressesprecherin der Stadt Mittweida, Nancy Wagner. Das Bronzemodell an der Quergasse zeigt die Innenstadt von Mittweida, das an der Kirchstraße den Kirchberg. Die Modelle seien extra so konzipiert, dass sie auch angefasst werden könnten und normale Witterungen überstehen müssten. Und das Material aus Bronze sei extra gewählt worden, um Beschädigungen vorzubeugen. "Das Entfernen der Gebäude konnte nur mit Gewalt passieren", ist sich die Stadtsprecherin sicher. Ob die Täter dafür Werkzeuge genutzt haben, sei noch unklar.

Wie teuer sind die Reparaturen für die Stadtmodelle?

Beide Modelle haben insgesamt 96.000 Euro gekostet, so die Sprecherin. "Die Kosten für die Schäden und die daraus entstandenen Reparaturen liegen noch nicht vor", so Nancy Wagner zu dem Vorfall. Die Stadt befinde sich aber bereits "in Kontakt mit den Modellbauern und Gießereien". Bürgermeister Ralf Schreiber hatte sich via Facebook an die Mittweidaer gewandt und um Hinweise zu den Vandalismus-Schäden von möglichen Zeugen gebeten. In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit Vandalismus im öffentlichen Raum.

Vor fast genau einem Jahr war das Modell auf der Quergasse aufgestellt worden, im Februar das an der Kirchstraße. Sie zeigen einen anderen Blick auf Mittweida und laden zum Tasten, Entdecken und Angucken ein.