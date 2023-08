Yolo, Rizz und Digga: Spricht so wirklich die Jugend in Mittweida?

Wer unter den genannten Wörtern nur Bahnhof versteht gehört vermutlich nicht zur Jugendwort Zielgruppe der 10-20-jährigen.

Digga, Yolo die Jugendwortwahl is back, period! Jeder Erwachsene der die 30 überschritten hat (wozu ich als Autorin auch gehöre) und so spricht ist wahrscheinlich aus jugendlicher Sicht voll peinlich. Dient ja die Sprache dazu, sich abzugrenzen, als Identitätsstifter und um mit den eigenen Gruppen auf Augenhöhe zu kommunzieren, so hat es Wissenschaft im Dialog beschrieben. Der Langenscheidverlag kürt jedes Jahr das Jugendwort aus 10 Nominierungen. Das Jugendwort vom letzten Jahr, Smash hat schon zu der ein oder anderen Belustigung beigetragen weil so mancher Boomer dieses nicht ganz so richtig verwendet hat. Kaum verwunderlich, dass der Clip eines NTV-Moderators viral gegangen ist, der in der Berichterstattung zum Jugenwort erwähnt hat, dass er seine Kollegin auch gern mal smashen würde. Er dachte es handele sich dabei um abhängen doch heißt es eigentlich ehr sich wünschen mit jemandem etwas anzufangen beziehungsweise genauer: mit jemandem Geschlechtsverkehr haben wollen.

Damit keiner unserer Leser je in die prekäre Lage kommt eins der Jugendwörter im falschen Kontext zu benutzen habe ich mich bei der Zielgruppe in Mittweida umgehört und mir erklären lassen was die einzelnen Wörter bedeuten, ob sie wirklich verwendet werden und ob da nicht vielleicht noch Wörter fehlen.

(Side Eye) Justin Zahn(19) und Anthony Mayer (20) sind wohl richtige Expertin, was das mögliche Jugendwort angeht. Bis auf drei Wörter können sie die anderen sieben gut erklären und hören diese oft oder verwenden sie selbst. "Auf Lock wird in der streaming coumunity gern verwendet, meistens sagt man das aber ehr aus Spaß", erklärt Justin Zahn.