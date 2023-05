Zu kalt! Freibad Mittweida verschiebt Saisonstart

Weil es draußen zu kühl und auch das Wasser noch kalt ist, öffnet das Freibad Mittweida noch nicht.

Mittweida. 13,5 Grad - so warm beziehungsweise kalt ist das Wasser im Becken im Freibad in Mittweida momentan. Die gemessene Temperatur teilte das Bad am Dienstagnachmittag auf Facebook mit. Die Folge: Der eigentlich für den 1. Mai geplante Saisonstart wird verschoben. Das Freibad bleibt erstmal zu.

Wie es heißt, wird - sobald es warm genug ist - auf der Homepage der Stadt Mittweida über den neuen Eröffnungstermin informiert.

Preiserhöhungen wird es in diesem Jahr nicht geben, teilte Francis Pohl, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage der "Freien Presse" mit. Neben Barzahlung ist der Eintritt auch mit EC-Karte möglich. In diesem Jahr soll außerdem eine neue Zahlungsmethode hinzukommen. Mit einem Handvenenscanner können sich die Freibadbesucher künftig das Anstehen an der Warteschlange sparen.

Saisonstart 2023