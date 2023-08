Zu schnell auf der Autobahn - und jetzt einen Monat zu Fuß in Mittweida unterwegs

Als Lokalredakteurin bin ich in ganz Mittweida und den Ortsteilen im Einsatz, um über aktuelle Nachrichten zu berichten. Nun werde ich für einen Monat etwas langsamer unterwegs sein - zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per ÖPNV. Entschleunigung ist zwar schön und gut, aber ich fürchte Strecken, die zur halben Weltreise werden könnten.

Wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich gerne Auto fahre. Mein Auto ist mein zweites Zuhause, das mich sicher von meiner Haustür zur Redaktionstür bringt. Im Sommer ist es darin schön kühl, im Winter angenehm warm, auf jeden Fall aber trocken und immer mit dem richtigen Sound auf der halbstündigen Strecke von Chemnitz nach Mittweida. Wenn ich nicht Nachrichten höre, dann derzeit besonders gerne Koreanisch-Vokabeln, weil ich sie in der Stille des Autos beliebig oft wiederholen kann, ohne jemanden zu nerven. Doch damit wird nun erstmal Schluss sein. Denn ich werde mich einen Monat lang zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per ÖPNV von Tür zu Tür bewegen. Manche einschneidenden Veränderungen im Leben kommen langsam, andere ganz schnell - in diesem Fall binnen eines Wimpernschlages.

Ja, ich hatte es ein bisschen eilig, als ich an jenem März-Tag von Chemnitz nach Leipzig fuhr. Auf der A 72 gibt es über lange Strecken keine Geschwindigkeitsbegrenzung und wer die Strecke oft fährt, weiß das und schätzt es. Ich erinnere mich noch, dass die anderen Autos vor mir plötzlich langsamer wurden und ich mich ärgerte, weil ich auch bremsen musste. Da wurde ich auch schon - zack! - geblitzt. Jeden Morgen danach blickte ich bang in den Briefkasten. Nach einigen Wochen lag tatsächlich ein gelber Umschlag drin. Im Bußgeldbescheid stand, dass ich, nach Toleranzabzug, 127 km/h schnell gewesen war, dort aber eine Baustelle begonnen hatte und nur 80 km/h erlaubt waren.

So schnell kann's gehen: Ich erhielt ein einmonatiges Fahrverbot. Da ich quasi Ersttäterin bin, mir also zum ersten Mal ein Fahrverbot eingebrockt habe, darf ich es innerhalb der nächsten vier Monate nehmen, wann es mir passt. Wann es passt?! Wie soll ich ohne Auto in und um Mittweida zurecht und zu den Interviews oder Terminen kommen, ohne durchnässt oder komplett außer Atem zu sein?!

Zugleich erschrecke ich über mich selber, wie selbstverständlich das Autofahren für mich geworden ist. Wann war ich das letzte Mal ohne Auto? Vor einem Jahr in Südkorea. Aber in der Hauptstadt Seoul war der Nahverkehr so super ausgebaut, dass ich meinen internationalen Führerschein nicht genutzt habe (abgeben musste ich ihn nun aber ebenfalls). Mit einer einzigen App und einem einzigen Ticket konnte ich mich quasi durch ganz Südkorea navigieren. Jetzt denke ich an deutsche Nahverkehrsapps, die ich nicht verstehe oder die mein Anliegen nicht verstehen, Tarifzonengrenzen, die ich überschreite, ohne es zu merken und Ticketautomaten, die mich Dinge fragen, die ich nicht weiß.

Da aber alles Jammern auch nichts hilft, entschied ich mich für den August als autofreien Monat und hoffte auf schönes Wetter zum Radeln. Das Deutschland-Jobticket kostet mich 34,30 Euro für den Monat, weil mein Arbeitgeber, die "Freie Presse", 25 Prozent vom Deutschlandticket übernimmt und der Bund noch einmal 5 Prozent dazu gibt. Nach viel Wühlen im Kleingedruckten habe ich herausgefunden, dass ich ein Extra-Ticket für mein Fahrrad in der Citybahn zwischen Chemnitz und Mittweida brauche. Bis ich dann auch noch herausgefunden hatte, wo ich das kaufen kann, hatte mich mein Fahrrad schon zwei Mal schwarz begleitet. Heute hat mir ein Bahnfahrer schließlich weitergeholfen: Das sogenannte VMS+-Ticket gibt es in der Citybahn für 10 Euro pro Monat. Ob ich während des Monats noch weitere Tickets brauche? Ich werde es rechtzeitig herausfinden, hoffe ich.

Und nun hat mich auch ein bisschen der Ehrgeiz gepackt: Als Studentin war ich so viel mit dem Fahrrad unterwegs ... wann hat eigentlich diese Bequemlichkeit Einzug gehalten? Allem Ärger zum Trotz: Vielleicht tut es mir auch gut, aus meiner Komfortzone raus gezwungen zu werden. Jetzt gerade, wenn ich aus dem Redaktionsfenster auf die Abendsonne blicke, freue ich mich sogar ein kleines bisschen auf die autofreien Wochen. Darauf, mehr draußen zu sein, langsamer unterwegs zu sein, vielleicht mehr Menschen zu treffen. Ob ich nach dem Monat topfit bin (hoffentlich!)? Genervt? Sämtliche ÖPNV-Anbindungen und Tarifzonengrenzen im Kopf habe? Ich bin gespannt.

Wie geht es Ihnen: Haben Sie vielleicht selbst schon (freiwillig oder unfreiwillig) in Mittweida aufs Auto verzichtet? Sind Sie danach wieder zum Auto zurückgekehrt oder beim umweltfreundlichen Rad und ÖPNV geblieben? Schreiben Sie mir gerne unten in den Kommentaren! Ich freue mich auf Erfahrungsberichte dazu, wie Sie möglicherweise in einer ähnlichen Situation zurechtgekommen sind. Gerade suche ich zum Beispiel noch nach einer günstigen Verbindung zwischen Mittweida und Döbeln. Regelmäßig berichten wir von den Prozessen am Amtsgericht dort. Mit dem Auto brauche ich für die 30 Kilometer eine halbe Stunde. Mit ÖPNV sollen dafür zwei Stunden und mindestens drei verschiedene Busse oder Bahnen nötig sein?! Vielleicht haben Sie ja auch dafür noch einen Tipp für mich!

Hier auf der "Freie Presse"-Website werde ich auf jeden Fall weiter von meinen Abenteuern im autofreien August berichten.

Bis bald! Ihre Anne Schwesinger