„Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig“: Landwirte blockieren erneut die A 4 in Hainichen

Die Landwirtschaft steckt in einer Krise und die Bauern machen in Hainichen ihrem Unmut Luft. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Subventionspolitik und Diesel.

Der Unmut sitzt tief: Bereits zum zweiten Mal blockierten am Montag Bauern die Zufahrten auf die A 4. Sprüche wie „Der Bauer macht den ersten Zug, am Ende fällt der König“, waren an den Landmaschinen zu lesen, die den Weg versperrten. Anders als vor zwei Wochen herrschten nicht tiefe Minusgrade, aber rauer Wind. Geblieben war der Frust, so...