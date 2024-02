Wo Mittweida und Hainichen auf Tempo 30 setzen

Die Stadträte in Hainichen haben mehrheitlich für eine Tempo-30-Zone in der Innenstadt gestimmt. Die kann nun eingerichtet werden. In Mittweida gibt es am Gymnasium seit einigen Tagen ein Tempolimit.

Die ersten Reaktionen der Bürger auf die erweitere Tempo-30-Zone für die Innenstadt von Hainichen reichen bei Facebook von „Schwachsinn" bis zu „super" und dem Wunsch, noch weitere Straßen einzubeziehen. Der Technische Ausschuss des Stadtrats hat am Mittwoch die Umsetzung des 2018 erstmals vorgestellten Projekts beschlossen. Notwendig...