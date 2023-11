Wo schon der junge Jens Weißflog flog: Wiedersehen der Skispringer in Dreiwerden

Weil es viel zu erzählen gibt, wird es erneut ein Treffen mit ehemaligen Skisportlern des BSG Rotation Dreiwerden geben. Mit dabei sind die Ex-Wintersportler Jens Weißflog und Falko Weißpflog.

Das Skispringen hat in Deutschland eine lange Tradition. Und das nicht nur in populären Wintersportgebieten. Auch im Rossauer Ortsteil Schönborn-Dreiwerden hatten sich zu DDR-Zeiten fast vier Jahrzehnte lang mutige Wintersportler die Latten angeschnallt, um von einer selbstgebauten Skischanze der BSG Rotation Dreiwerden zu springen. An die 1952...