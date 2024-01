Wohnmobil kracht bei Frankenberg in die Leitplanke

75-jähriger Fahrer hat offenbar plötzlich gesundheitliche Probleme.

Frankenberg.

Ein Wohnmobil ist am Sonntag, 28. Januar, auf der Autobahn 4 bei Frankenberg in die Leitplanke gekracht. Der 75-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Unfall ist gegen 9.35 Uhr in Fahrtrichtung Chemnitz passiert. Der 75-Jährige war mit einem Peugeot-Wohnmobil unterwegs. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Frankenberg geriet das Wohnmobil ins Schleudern. Der Fahrer hatte wohl plötzlich gesundheitliche Probleme bekommen, schilderten die Beamten. Das Wohnmobil kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen die Leitplanke. Durch die Wucht des Anstoßes trug der Fahrer zudem noch die leichten Verletzungen davon. Der Schaden: etwa 12.000 Euro. (lk)