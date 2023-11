Wohnungsdurchsuchung in Mittweida: Polizei findet Drogen und Schreckschusswaffen

Beamte des Polizeireviers Mittweida werden in Wohnung eines 18-Jährigen fündig

Mittweida.

Rund 35 Gramm Marihuana sowie entsprechende Betäubungsmittelutensilien, zwei Schreckschusswaffen, Munition und zwei Baseballschläger haben Beamte des Polizeireviers Mittweida am Mittwoch in der Wohnung eines 18-Jährigen in Mittweida sichergestellt. Der Durchsuchungsbeschluss war laut Polizei durch das Amtsgericht Chemnitz erlassen worden. Grund war ein aktuell laufendes Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Der 18-jährige Deutsche wurde zunächst für weitere polizeiliche Maßnahmen auf ein Polizeirevier gebracht, konnte dieses aber nach deren Abschluss wieder verlassen, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern indes weiterhin an. (fp)