Worte des scheidenden Bürgermeisters von Frankenberg mit Spannung erwartet

Thomas Firmenich will zum Ende seiner letzten Sitzung als Bürgermeister persönliche Worte an die Stadträte richten. Diese hatte er in Sachen Haushalt zuvor per Amtsblatt kritisiert.

Wenn sich am Mittwoch die Stadträte treffen, stehen immerhin 22 Punkte auf der Tagesordnung. Der letzte könnte ärgerlich werden. „Abschiedsworte des scheidenden Bürgermeisters" ist dieser überschrieben. Nach 21 Jahren im Dienste der Stadt scheidet Noch-Amtsinhaber Thomas Firmenich (parteilos) aus. Dies nimmt er zum Anlass, um sich noch...