„Zeitspuren“ in der Stadtgalerie Frankenberg

Eine neue Ausstellung in den Räumen am Baderberg in Frankenberg zeigt ab Freitag Kunstwerke von Sonja Näder aus Chemnitz.

Eine neue Ausstellung wird am Freitag 18 Uhr in der Stadtgalerie Frankenberg eröffnet. Unter dem Titel „Zeitspuren" werden bis zum 3. Dezember Malerei und Objekte von Sonja Näder gezeigt. Sie ist Mitglied im Chemnitzer Künstlerbund, ihr Credo: „Kreative Arbeit lässt mich eintauchen in universelle Welten und setzt in mir Visionen aus...