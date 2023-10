Zeitwerkstadt Frankenberg zeigt traditionelles Handwerk

Beim Tag des traditionellen Handwerks zeigt der Heimatverein in der Zeitwerkstadt wie Zigarren gedreht werden.

Wenn am 15. Oktober der Tag des traditionellen Handwerks im Kalender steht, sind die Zeitwerkstadt, die Mittelalterliche Bergstadt Bleiberg und der Sächsische Landfrauenverband dabei. Von 10 bis 16 Uhr führen sie im Frankenberger Museum verschiedene Handwerke vor. „Wir sind die letzten, die in Frankenberg noch Zigarren rollen“, so Dietmar...