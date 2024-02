Zwei Autos in Frankenberg zusammengestoßen

Der Unfall ist auf der Badstraße/Max-Kästner-Straße passiert

Frankenberg.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 12. Februar, in Frankenberg sind zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall ist gegen 9.35 Uhr passiert. Das hat die Polizei berichtet. Ein 62-jähriger Mann war zu dieser Zeit mit einem Volkswagen-Transporter unterwegs. Er fuhr mit dem Wagen auf der Badstraße aus Richtung Bahnhofstraße in Richtung Hainichener Straße. Gleichzeitig war die 53-jährige Fahrerin eines Personenwagens Honda auf der Max-Kästner-Straße unterwegs. Die Kreuzung Badstraße/Max-Kästner-Straße passierte der VW-Fahrer offenbar bei roter Ampel, wobei es zur Kollision mit dem Honda kam. So schilderten die Beamten den Hergang. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro, teilte die Polizei noch zu dem Fall mit. (lk)