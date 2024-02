Zwei Autos in Frankenberg zusammengestoßen

Die Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

Frankenberg.

Zwei Menschen habe bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, dem 28. Februar, in Frankenberg Verletzungen erlitten. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist gegen 13.15 Uhr passiert, worauf die Beamten zum Ort des Geschehens eilten. Zwei Pkw waren im Bereich der Hainichener Straße und der August-Bebel-Straße zusammengestoßen. Es handelte sich dabei um einen Volkswagen. An dem Steuer des VW saß eine 36-jährige Frau. In dem anderen Wagen saß eine 71-jährige Frau am Lenkrad. Sie fuhr einen Wagen der Marke Seat. Durch die Wucht des Zusammenstoßes trugen die beiden Fahrerinnen leichte Verletzungen davon. So schilderten die Beamten den Hergang. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen: etwa 15.000 Euro. (lk)