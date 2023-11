Zwei Autos in Hartha zusammengestoßen

Der Unfall passierte auf der Bahnhofstraße in Richtung Aschershainer Straße.

Hartha.

Zwei Autos sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. November, in Hartha zusammengestoßen. Darüber hat die Polizei jetzt berichtet. Der Unfall ist gegen 17.40 Uhr passiert. Zu dieser Zeit war ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug auf der Bahnhofstraße unterwegs. Der 27-Jährige rollte mit seinem Auto der Marke Lynk & Co. in Richtung der Aschershainer Straße. Auf der Gegenfahrbahn war in dem Moment eine 55-jährige Frau unterwegs. Sie fuhr einen Wagen der Marke Citroën. Der 27-Jährige geriet mit seinem Auto Lynk & Co. auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte dabei mit dem Citroën der 55-Jährigen. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Schaden: etwa 20.000 Euro. (lk)