Zwei Polizisten leicht verletzt bei Gerangel in Frankenberg

Beamte entdecken bei 37-Jährigem Cliptütchen mit kristalliner Substanz.

Frankenberg.

Leichte Verletzungen haben zwei Polizisten am Donnerstag, 28. Dezember, in Frankenberg erlitten. Die Beamten hatten kurz nach 21 Uhr einen 37-jährigen Radfahrer kontrolliert, der handgreiflich wurde, so die Polizei. Der Radler war am Bahnhof aufgefallen, aber nicht stehengeblieben und in einem Haus an der Kopernikusstraße verschwunden. Bei der Kontrolle im Treppenhaus versuchte der 37-Jährige, zu entkommen. Er wurde unter Kontrolle gebracht, wobei er die Beamten beleidigte und verletzte. Er hatte Cliptütchen mit mutmaßlich Crystal dabei. Die gut fünf Gramm wurden sichergestellt. Zudem ergaben sich Hinweise, dass er mit Drogen handelt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden weitere geringe Mengen gefunden. (lk)