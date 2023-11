10.000 Euro Schaden bei Unfall in Hartha

Beim Rückwärtsfahren hat ein Mann in Hartha offenbar ein Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand hoher Schaden.

Hartha.

Für die Beteiligten glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Samstag in Hartha: Es gab keine Verletzten. Jedoch entstand Sachschaden in fünfstelliger Euro-Höhe. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz in ihrem Bericht am Wochenende mit. Den Angaben zufolge war am Samstag gegen 7.30 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw Mitsubishi rückwärts über einen abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn der Leipziger Straße aufgefahren. Vermutlich übersah er dabei einen auf der Leipziger Straße stadteinwärts fahrenden Pkw Ford einer 41-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der dabei entstandene Schaden beziffer sich nach erster Schätzung der Polizei an den beiden Fahrzeugen auf insgesamt rund 10.000 Euro. (fp)