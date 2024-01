13-Jähriger in Penig bei Unfall verletzt

Der junge Radler fuhr vom Gehweg auf den Tauschaer Weg.

Penig.

Ein Kind hat bei einem Verkehrsunfall in Penig leichte Verletzungen erlitten. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist am Mittwoch, 10. Januar, gegen 14.30 Uhr passiert. Zu dieser Zeit war eine 32-jährige Frau mit ihrem Audi auf dem Tauschaer Weg unterwegs. Sie kam mit ihrem Wagen aus Richtung Jahnstraße und fuhr in Richtung Chemnitzer Straße. Gleichzeitig fuhr der 13-jährige Junge mit seinem Fahrrad vom Gehweg nach links auf den Tauschaer Weg in Richtung Jahnstraße. Trotz Bremsens konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer nicht vermieden werden. Der 13-Jährige stürzte und zog sich die Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. (lk)