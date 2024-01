15-jähriger Mopedfahrer in Penig gestürzt und schwer verletzt

Ein Audi hat den Mopedfahrer überholt. Das Zweirad fuhr gegen einen Bordstein.

Penig.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer hat bei einem Unfall am Sonntag, kurz nach 15 Uhr in Penig schwere Verletzungen erlitten. Das hat die Polizei berichtet. Der 15-Jährige war auf der Thierbacher Straße aus Richtung Brückenstraße unterwegs. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei soll ihn dabei ein bisher unbekannter, schwarzer Pkw überholt haben. Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, wich der 15-Jährige nach rechts aus, stieß gegen den Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich die Verletzungen zu. Am Moped entstand Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Pkw, mit dem es zu keiner Berührung kam, fuhr davon. So schilderten die Beamten den Hergang, die auf Hinweise von Zeugen hoffen. (lk)