51-Jährige fährt in Tautenhain gegen Antennenverteiler, flieht und wird doch von der Polizei ertappt

Die Polizei hat eine 51-Jährige ertappt, die nach einem Unfall am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in Tautenhain, einem Ortsteil von Frohburg, mit ihrem Polo vom Unfallort geflohen war. Während die Beamten Zeugen befragten, fuhr sie erneut an der Unfallstelle vorbei. Die Frau war zuvor auf der Hopfgartener Straße gegen einen Antennenverteiler...