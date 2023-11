Adventszeit: Fichte schmückt Peniger Markt

In der Vorweihnachtsbaum werden vielerorts Nadelbäume in den Innenstädten aufgestellt. In Penig ist das jetzt geschehen.

In wenigen Tagen herrscht auf dem Markt in Penig wieder vorweihnachtliches Treiben. Denn vom 1. bis 3. Dezember findet der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Damit das Ambiente stimmig ist, wird das Areal geschmückt. Am Freitag stellten Mitarbeiter des Bauhofs den Baum auf, eine etwa neun Meter große Fichte. Gefällt wurde das Exemplar...