Akkordeon-Gruppe eröffnet Spaß-Weihnachtsmarkt

Das Akkordeon-Orchester Penig ist fast ausgebucht und wird in vier Wochen den ersten Weihnachtsmarkt Sachsens eröffnen. Ob das verrückt klingt? „Freie Presse“ hat reingehört.

Energiegeladen. Damit könnte man es noch am treffendsten beschreiben, was sie einmal die Woche im Peniger Waldhaus tun. Sie packen ihre Instrumente aus. Dann steht ein Mann vor ihnen, der schon durch sein fröhliches Gesicht punktet. Er dirigiert die 26 Menschen am Akkordeon, sie heißen offiziell „Orchester“. Doch es ist vielmehr „eine...