Alarm auf Schloss Rochlitz: Feuerwehren rücken aus

Am Montag heulten am Nachmittag plötzlich die Sirenen. Baustellen in der Stadt bremsen aber die Einsatzkräfte aus.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Montag zum Rochlitzer Schloss geeilt. Ein Rauchmelder hatte gegen 15.30 Uhr Alarm ausgelöst. „Vermutlich durch eine Verunreinigung", sagt Feuerwehrsprecher Heiko Dost. 18 Einsatzkräfte der Feuerwehren von Geithain, Noßwitz und Rochlitz rückten dorthin aus. Da es nicht brannte und nur die Anlage...