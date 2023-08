Alarm in Rochlitz: Warum die Sirene beim ersten Schloss-Camp heult

Diese für alle Beteiligten aufregenden Momente gehörten nicht zum Programm des ersten Ferien-Camps auf Schloss Rochlitz: Am Dienstag gegen 19.30 Uhr heulten die Sirenen in Rochlitz, eilten 23 Einsatzkräfte der Feuerwehren Rochlitz, Noßwitz und Geithain mit fünf Fahrzeugen zu dem mehr als 1000 Jahre alten Bauwerk. Ein Rauchmelder in einem Raum...