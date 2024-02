Altmittweidaer zeigt in Erlau Bilder von Bäumen, die Gefühle wecken

Der Generationenbahnhof präsentiert eine Ausstellung von Uwe Dathe.

Mit dem Vortrag „Bäume sind Heiligtümer - Naturdenkmäler in Mittelsachsen“ von Uwe Dathe wurde am Dienstag, 13. Februar, auch die neue Ausstellung mit Bildern von Sachsens Baumfotograf im Generationenbahnhof in Erlau eröffnet. Im Vortrag zeigte Dathe nicht nur viele Fotos von besonderen Bäumen, sondern schilderte auch, wie er zur...