Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken: Welche neue Idee die Stadt Penig hat

Noch drei Wochen bleiben, um Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde zu besorgen - und hoffentlich damit ins Schwarze zu treffen. Auch Penig hat eine Geschenk-Idee im Angebot.

Pünktlich zur Adventszeit, wenn jeder und jede auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken für Familie und Freunde ist, bietet die Stadt Penig eine neue Idee an. Seit wenigen Tagen gibt es im Rathaus in der Stadtkasse Stadtgutscheine zu kaufen. Heißt: Gutscheine in Chipkartenformat, die in zahlreichen teilnehmenden Geschäften in Penig...