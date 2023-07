Auf Schloss Rochsburg wird scharf geschossen

Am Dienstag waren 32 Kinder der Grundschule Mittweida zu Besuch auf Schloss Rochsburg. An vier Stationen tauchten sie in die Welt des Mittelalters ein. Sie bastelten sich eigene Wappen, bemalten sie mit Herzen oder mit den Emblemen von Schloss Rochsburg und der Burg Kriebstein. Und wie es sich für Schlossherren gehört, wurden farbenfrohe Kronen...