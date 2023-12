Auto auf der Bundesstraße in Königsfeld gewendet - Unfall

Zwei Menschen haben Verletzungen erlitten.

Königsfeld.

Bei einem Unfall am Mittwoch, 13. Dezember, in Königsfeld haben zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei. Der Unfall war gegen 10.45 Uhr auf der Geithainer Straße passiert. Ein 41-jähriger Renault-Fahrer hatte auf der Straße sein Fahrzeug gewendet. Das Manöver hatte jedoch fatale Folgen. Zu diesem Zeitpunkt nahte eine 55-jährige Frau mit einem Skoda heran. Ihr Wagen kollidierte mit dem Renault. Bei dem Zusammenstoß trugen der Renault-Fahrer sowie seine Beifahrerin die Verletzungen davon, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. So schilderten die Beamten den Hergang. Angaben zum Alter der Verletzten konnte die Polizei noch nicht machen. Der Schaden an den Autos: insgesamt etwa 8000 Euro. (lk)