Auto fährt in Geringswalde auf anderen Wagen - Schaden bei 13.000 Euro

Der Unfall ist im Ortsteil Dittmannsdorf passiert.

Geringswalde.

Bei einem Verkehrsunfall, der am Donnerstagnachmittag in Geringswalde passiert ist, blieb ein vergleichsweise hoher Schaden an den beteiligten Fahrzeugen zurück. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall geschah gegen 16.30 Uhr in dem Ortsteil Dittmannsdorf. Eine 30-jährige Frau war zu dieser Zeit auf der Dorfstraße mit ihrem Personenwagen Ford unterwegs. Sie musste ihren Wagen schließlich verkehrsbedingt auf der Dorfstraße anhalten. Hinter ihr fuhr eine ebenfalls 30-Jährige mit einem Skoda. Sie konnte ihren Skoda jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen. Der Skoda krachte auf den Ford. Durch die Wucht des Aufpralls war an den beiden Fahrzeugen der hohe Schaden verursacht worden. So schilderten die Beamten den Hergang. (lk)