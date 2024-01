Auto in Penig gerammt - Unfallfahrer weg

Die Polizei sucht den Unfallverursacher.

Penig.

Ein Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 2. Januar, in Penig einen anderen Wagen beschädigt. Der Verursacher des Unfalls ist jedoch verschwunden, so die Polizei. Er hat sich um das Begleichen des hinterlassenen Schadens nicht gekümmert. Nun ist die Polizei auf der Suche nach ihm. Der Unbekannte hatte in dem Zeitraum zwischen 9.50 und 13 Uhr mit seinem Wagen Blessuren an einem Skoda hinterlassen, der auf dem Parkplatz an der Thierbacher Straße abgestellt war. Der Verursacher hatte beim Ausparken, vermuten die Beamten, den vorderen Stoßfänger am Skoda gerammt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise von Zeugen. (lk)