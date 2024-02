Auto in Hainichen beschädigt - Verursacher weg

Die Polizei setzt auf Zeugen des Geschehens.

Hainichen.

Ein Autofahrer hat Anfang Februar in Hainichen ein Auto gerammt. Danach ist er verschwunden, ohne sich um das Begleichen des angerichteten Schadens zu kümmern. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist in der Zeit zwischen dem 5. Februar, 22.30 Uhr, und dem 6. Februar, 12.55 Uhr, passiert. Ein weißer Ford stand in dem Zeitraum auf einem Parkplatz am Oberer Stadtgraben. Währenddessen stieß ein anderes Fahrzeug gegen den Ford. Es blieben Blessuren am Heckstoßfänger zurück. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 1000 Euro. Die Beamten hoffen nun auf Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zum Verursacher machen können. (lk)