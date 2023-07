Auto landet nach Überschlag zwischen Waldenburg und Penig in Feld

Unweit der Kreisgrenze zu Mittelsachsen hat sich am Samstagnachmittag an der B 175 in der Nähe des Wolkenburger Ortsteils Dürrengerbisdorf ein schwerer Unfall ereignet. Laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz fuhr eine 64-jährige Fahrerin eines Mitsubishi gegen 14.50 Uhr auf der B 175 aus Richtung Penig in Richtung Waldenburg. Dabei...