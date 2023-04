Bahnstreik: Menschenleere Bahnhöfe in Narsdorf und Geithain

Auf den Bahnstreik am Freitagvormittag hatten sich die Pendler und Zugreisenden aus der Region Rochlitz offenbar gut vorbereitet. Denn an den Bahnhöfen in Narsdorf und Geithain waren nur vereinzelt Menschen anzutreffen.

Normalerweise kriegen Autofahrer um die Zeit am Bahnhof in Geithain keinen Parkplatz. Denn die vielen Pendler, die früh vom Auto in den Zug umsteigen, stellen hier ihre Fahrzeuge ab.