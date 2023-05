Bartpflege wie zu Kaisers Zeiten: In Schwarzbach greift Herrenfriseur "Teddy" zu Schere und Rasiermesser

Eine Zeitreise macht man im Museum für Volksarchitektur und bäuerliche Kultur in Schwarzbach immer. Am Wochenende gab es dort altes Handwerk nicht nur zu bestaunen. Besucher durften sich selbst ausprobieren. Dieses Angebot machte auch Herrenfriseur Markus Berthold, der in Grimma den Salon "Kaiserstübchen" betreibt und in seinem Fach überregional...