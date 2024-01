Bauernprotest lässt in Mittelsachsen viele Räder stillstehen

Blockaden an den Autobahnen und Fahrzeugkorsos haben im Landkreis am Montag für Aufsehen und Stau gesorgt. Dennoch haben die Landwirte auch Sympathiebekundungen erhalten. Es sind weitere Aktionen angekündigt.

Am Montag ist eine Bauernregel in der Praxis bestätigt worden: Viele Räder stehen still, wenn der Bauer es so will. Mit Traktoren sind Autobahnauffahrten an der A4, A72 und A14 in Mittelsachsen blockiert worden. Teils mehrere hundert Landmaschinen und Lkw haben sich an Fahrzeugkorsos beteiligt. Verkehrsknoten wie an der Rochlitzer Muldenbrücke...