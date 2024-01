Bauernproteste in Mittelsachsen - Das Geschehen im Überblick

Angesichts der massiven Bauernproteste rüstet sich Mittelsachsen. Wie wird der Alltag in der Region am Montag davon beeinflusst? „Freie Presse“ berichtet über die Situation in Mittelsachsen.

Die Mittelsachsen bereiten sich auf massive Bauernproteste gegen Sparmaßnahmen der Bundesregierung vor. Blockiert sind bei vorher angezeigten Aktionen sämtliche Auffahrten zu den Autobahnen, unter anderem in Penig und Rochlitz sind Autokorsos geplant. „Freie Presse" berichtet von der Situation: