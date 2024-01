Traktor-Korso von Erlau nach Rochlitz: Wie reagieren die Autofahrer?

Von Erlau aus gab es am Montagmorgen einen Traktor-Korso bis Rochlitz. Von 7 bis 17 Uhr harrten die Landwirte an der Muldenbrücke aus. Doch wie lief der Verkehr an dieser Stelle?

„Fachkompetenz statt Ideologie", „Uns reicht`s", „Gerste für dein Bier säen und ernten wir": Mit einem Korso aus Traktoren und Lastwagen und entsprechenden Plakaten haben am Montagfrüh Landwirte und Mitarbeiter aus dem Baugewerbe in Rochlitz an der Muldenbrücke protestiert. Der Zug war kurz nach 6 Uhr morgens in Erlau bei der...