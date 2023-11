Bei Brand in Großmilkau: Feuerwehr soll genug Löschwasser haben

Die Gemeinde sorgt vor, 103.000 Euro werden investiert.

Am Ende wird er in der Erde verschwunden sein und hoffentlich nie benötigt: Erlau investiert in einen Löschwasserspeicher in Großmilkau, unterhalb der Kirche. Rund 96.000 Liter Wasser fasst die Zisterne, weiß Bürgermeister Peter Ahnert (parteilos). 103.000 Euro stehen als Kosten im Plan, 40 Prozent fließen als Förderung vom Kreis. „Wir...