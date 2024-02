Benefizkonzert in Rochlitz: Kartenverkauf startet

An zwei Tagen im März gestalten Kinder und Jugendliche in Rochlitz die Gala für den guten Zweck. Im vergangenen Jahr kam eine Rekordsumme zusammen.

Wer sich einen Platz für das 15. Benefizkonzert in Rochlitz sichern möchte, hat nun Gelegenheit dazu. Ab Dienstag gibt es Karten im Vorverkauf in den Sekretariaten der Förder- und Grundschule in Rochlitz sowie im Schulclub und im Jugendladen. Erwachsene zahlen 1,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre 50 Cent. Die Veranstaltung unter dem Motto „Kinder...