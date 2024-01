Bernd Jentsch begibt sich in Erlau auf die Spuren Napoleons

Ein Vortrag im Generationenbahnhof ist dem Thema „Napoleons Grande Armee von 1806 bis 1813 in Sachsen“ gewidmet.

Bernd Jentsch hält im Generationenbahnhof in Erlau einen Vortrag zum Thema „Napoleons Grande Armee von 1806 bis 1813 in Sachsen“. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 31. Januar, statt und beginnt 18 Uhr. Das wurde vom Verein Generationenbahnhof Erlau angekündigt. Während der bewegten Zeit in der Morgendämmerung des 19. Jahrhunderts zogen...