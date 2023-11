Betrüger mit Messenger-Nachrichten erfolgreich: Frau aus Hartha überweist 2600 Euro

Betrüger gibt sich im Chat als Tochter aus und täuscht finanzielle Probleme vor. Seine Masche zieht bei einer Frau in Hartha.

Hartha.

Auf eine Begtrugsmasche ist am Mittwoch eine Frau in Hartha reingefallen. Wie die Polizei mitteilte, hatten ihr unbekannte Täter via Messenger-Dienst geschrieben und sich als Tochter ausgegeben, die eine neue Telefonnummer habe. Im Verlauf des Chats suggerierte die vermeintliche Tochter, finanzielle Probleme zu haben und bat um Überweisung einer offenen Rechnung. Die Frau überwies letztlich knapp 2600 Euro. Die Betrugsmasche flog auf, als sie mit ihrer richtigen Tochter Kontakt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und mahnt eindringlich zur Wachsamkeit und zu einem gesunden Misstrauen gegenüber Hilfeersuchen angeblicher Verwandter, die bis dato unbekannte Notsituationen schildern. (fp)