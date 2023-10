Brand in Geithainer Wohnhaus - Bewohner ziehen zu Bekannten oder ins Hotel

Im Technikraum im Keller des Gebäudes war das Feuer ausgebrochen.

Aus ungeklärter Ursache kam es am späten Montagnachmittag zu einem Brand in einem Technikraum in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Fröbel-Straße in Geithain, berichtet die Polizei. Das Feuer hatte eine starke Rauchentwicklung zur Folge. Die Bewohner wurden vorsorglich zunächst dem Rettungsdienst vorgestellt. Vier Personen...