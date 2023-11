Brennendes Fahrzeug auf der A 14 behindert Verkehr bei Leisnig

Am Montagmorgen wurde ein Feuerwehreinsatz auf der Autobahn gemeldet. Autofahrer mussten sich auf Behinderungen einstellen.

Döbeln/Leisnig.

Vorsicht war am Montagmorgen auf der A 14 von Nossen in Richtung Leisnig geboten: Die Feuerwehr eilte zum Einsatz, nachdem ein Fahrzeug in Brand geraten war. Die Gefahrenstelle befand sich zwischen den Ausfahrten Döbeln-Nord und Leisnig. Die Fahrbahn wurde gesperrt, empfohlen wurde eine Umleitung. Grund für den Brand war kein Unfall, sondern ein technischer Defekt, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage der „Freien Presse“. Seit dem späteren Vormittag sind keine Behinderungen mehr auf dem Stück gemeldet. (eva/fmu)