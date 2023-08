Bundesstraße bei Geithain dicht: Zufahrt zur A 72 betroffen

Wer ab nächster Woche die Fahrt von Geithain in Richtung Auffahrt A 72 plant - oder in umgekehrter Richtung - muss sich auf längere Umwege einstellen. Denn am Montag beginnt die Fahrbahnerneuerung auf der B 7 zwischen dem Ortsausgang Niedergräfenhain und dem Ortseingang Geithain. Das hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitgeteilt....