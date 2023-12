Bus fährt in Claußnitz 18-Jährigen an

Die Polizei setzt auf Zeugen bei der Aufklärung des Unfallhergangs.

Claußnitz.

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 18-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Claußnitz. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall passierte am Dienstag, 12. Dezember, gegen 12.30 Uhr. Ort des Geschehens war die Burgstädter Straße, die Staatsstraße 241. Kurz nach der Einmündung der Diethensdorfer Straße, der Bundesstraße 107, prallte der 18-jährige Fußgänger mit dem Bus zusammen. Den Linienbus der Marke Mercedes lenkte ein 47-Jähriger. So schilderten die Beamten den Hergang, zu dem noch Fragen offen seien. Der 18-Jährige soll kurz vorher Fahrgast im Bus gewesen sein. Die Polizei setzt nun bei der Aufklärung des genauen Verlaufes auf Hinweise von Zeugen. (lk)