Busbahnhof Geringswalde: Räte diskutieren Zukunft

Die Zeiten, als am Areal an der Straße Am Klosterbach dutzende Busse ankamen und abfuhren, sind längst Geschichte. Was aus der holprigen Asphaltfläche werden könnte, ist offen.

Bittet die Feuerwehr Geringswalde nicht gerade zu einem Tag der offenen Tür, herrscht Stille auf dem Platz an der Straße Am Klosterbach. Fahrpläne wurden ausgedünnt, Busverbindungen eingestellt. Einige wenige verbliebene Linien begnügen sich mit einem Halt an der Nordseite des Geländes. Die drei zentral gelegenen und gepflasterten Inseln...