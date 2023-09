Choco Del Sol: Schokoladenmacher mit leckerem Vortrag in Wiederau

Rund um den Genuss der Schokolade und deren Herstellung geht es am Freitag in einem Vortrag in der Kapelle. Auch Kosten ist erlaubt.

Rund um Schokolade dreht sich der Freitagabend in der Wiederauer St.-Pankratius-Kapelle. Bei der Reihe „Kultur in der Kapelle" ist Patrick Walter zu Gast. Er betreibt mit seiner Frau Peggy Walter die Schokoladenmanufaktur Choco Del Sol auf der Rochsburg und in Burgstädt. Sein Ziel: „eine Schokolade, die glücklich macht", nicht nur den...