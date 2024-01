Crash mit zwei Verletzten in Colditz

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten kam es am 2. Januar in Colditz, Landkreis Leipzig.

Der Fahrer (85, deutsch) eines Pkw VW Golf fuhr am 2. Januar gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 107 in Richtung Colditz. In Höhe der Bad Lausicker Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam dadurch von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Durch den Unfall wurde der Fahrer...