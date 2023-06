Das „fliegende Auge“ der Feuerwehr Penig

Das unbemannte Luftfahrzeugsystem liefert für den Notfall Luft- und Wärmebilder. Die Einsatzkräfte können bei Vermisstensuche genauso wie im Brandfall so einen schnellen Überblick erhalten. Diese Technik gibt es bisher in Mittelsachsen nur noch an einem anderen Ort.

