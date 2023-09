Diebe stehlen Geld und Technik aus einem Vereinsheim in Zschadraß

Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Dienstag ein Vereinsheim in Zschadraß, einem Ortsteil von Colditz, zum Ziel ihrer kriminellen Absichten genommen. Die Täter drückten zuerst ein Fenster am Vereinsheim ein. Auf diesem Weg stiegen sie dann in das Gebäude ein, schilderten die Beamten den Hergang. Die Täter durchsuchten anschließend die...